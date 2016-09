Concurso do MPF vai selecionar 82 procuradores com salários de R$ 28 mil

O Ministério Público Federal (MPF) abriu concurso público para o provimento de 82 vagas no cargo de procurador da República. Oportunidades se estendem a todos os estados brasileiros, inclusive o distrito Federal. Em Pernambuco, serão cinco vagas lotadas no Recife, no Cabo de Santo Agostinho, em Goiana, Jaboatão e Salgueiro. Os vencimentos iniciais para o cargo são de R$ 28.947,55. Do total de oportunidades, 10% serão reservadas a candidatos com deficiência. Inscrições já estão abertas e seguem até o dia 28 de setembro no site do MPF. A taxa de participação do certame custa R$ 250.

Para participar da seleção, é necessário ter formação superior concluída em direito e no mínimo três anos de atividades jurídicas executadas após a obtenção do título. Após realizar a inscrição online no site do Ministério Público Federal e pagar a taxa de participação do certame, o candidato deverá dirigir-se a uma das Procuradorias da República especificadas no edital para, então, concluir sua candidatura pessoalmente. Todo o processo deverá ser finalizado até o dia 28 de setembro.

O concurso público será organizado em quatro fases, divididas entre uma prova objetiva, com data provável para acontecer no dia 27 de novembro, provas orais e avaliação de títulos. Estes últimos previstos para acontecer entre os dias 1 e 4 de abril de 2017. O resultado final do concurso será divulgado no dia 19 de outubro de 2017. Já a data de posse dos aprovados é 6 de novembro.

Do NE10