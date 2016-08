Concurso do TRE-PE terá quatro vagas e salários acima de R$ 10 mil

Com número de oportunidades restrito e altos salários: assim será o próximo concurso público do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), cujo edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (31). Serão oferecidas quatro oportunidades imediatas, das quais uma destinada ao cargo de analista judiciário/administrativo, duas para analista judiciário/judiciário e mais uma destinada a técnico judiciário/administrativo. Também haverá formação de cadastro-reserva para os cargos de analista judiciário em apoio especializado/análise de sistemas e analista judiciário em apoio especializado/medicina do trabalho.

Inscrições serão realizadas no período entre 26 de setembro e 20 de outubro (até às 18h de acordo com o horário oficial de Brasília/DF) no site da banca organizadora, o www.cespe.unb.br/concursos/tre_pe_16. Taxas de inscrição terão valor de R$ 60 para nível médio e R$ 75 para nível superior. Já as jornadas de trabalho são de 20 e 40 horas semanais e os salários-base vão de R$ 6.071,97 até R$ 9.962,39. Aprovados receberão, ainda, auxílio-alimentação no valor de R$ 884.

Para conquistar as vagas, profissionais com graduação serão submetidos a um processo seletivo de três etapas, que consiste em prova objetiva de conhecimentos gerais (20), prova objetiva de conhecimentos específicos (40) e exame discursivo. Já os candidatos de nível médio não enfrentam exame discursivo.

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de nível superior terão a duração de 5 horas e serão aplicadas na data provável de 19 de março de 2017, no turno da manhã. Concurseiros de nível médio realizam a seleção no mesmo dia, mas no período da tarde, e terão uma hora a menos para finalizar a avaliação.

Do NE10