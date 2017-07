Concurso público da Universidade de Pernambuco chega ao último dia de inscrições

Terminam nesse domingo (16) as inscrições para o concurso público da Universidade de Pernambuco (UPE). Ao todo, há 388 vagas para os níveis médio e superior, cujos salários variam entre R$ 1.157,98 e R$ 7.514,74. As inscrições custam R$ 100 para os candidatos aos cargos de médico e analista técnico em gestão universitária e R$ 70 para o cargo de assistente técnico em gestão universitária, e são feitas exclusivamente no site de concursos da universidade.

Do total de vagas, há 157 para o cargo de analista técnico em gestão universitária, 222 para assistente técnico em gestão universitária e nove para médico, incluindo plantonista. As provas acontecem no dia 27 de agosto. Segundo a UPE, o resultado da seleção será divulgado no dia 26 de setembro.

As oportunidades são distribuídas entre as unidades de educação e saúde em Arcoverde, Caruaru, Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada, Garanhuns, Zona da Mata, Região Metropolitana do Recife e no Complexo Hospitalar da Unidade, composto pelo Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc) e Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares (Procape).

As vagas para analista são para administrador, analista de sistemas (infraestrutura, banco de dados, engenharia de software, web designer, desenvolvimento de web, análise de processos, segurança da informação), assistente social, bibliotecário, biólogo, biomédico, contador, dentista, enfermeiro, engenheiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, pedagogo, psicólogo, secretária executiva, terapeuta ocupacional, tradutor e técnico em radiologia.

Para o cargo de assistente técnico, são vagas para as funções de atendente de clínica odontológica, assistente administrativo, além de técnicos em administração, contabilidade, edificações, enfermagem, informática, laboratório/análises clínicas, laboratório (eletrônica, mecânica), secretariado e segurança do trabalho. Para médicos, há oportunidades na função de cardiologista pediátrico, cirurgião oncológico adulto, ginecologista e obstetra, intensivista adulto e oncologista pediátrico. (G1)