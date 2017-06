Concurso público do TCE-PE oferece 36 vagas com salários de até R$ 18,4 mil

Quem tem interesse em integrar o quadro de servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) deve ficar atento. Foi publicado nessa quinta-feira (29) o edital do concurso público para o órgão. Ao todo, são oferecidas 36 vagas de nível superior, incluindo três oportunidades para pessoas com deficiência. As remunerações variam de R$ 11,6 mil a R$ 18,4 mil para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.



Confira aqui o edital do concurso público do TCE-PE em 2017.

As inscrições devem ser feitas na internet a partir das 10h do dia 11 de julho até as 18h de 31 de julho. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido, tendo os seguintes valores: R$ 200 (para todas as áreas de Auditor de Controle Externo), R$ 190 (Analista de Controle Externo – Área: Auditoria de Contas Públicas) e R$ 150 (Analista de Gestão – Todas as áreas).

O pagamento do boleto bancário, que pode ser realizado em qualquer banco, nas casas lotéricas e nos Correios, deve ser feito até o dia 18 de agosto. Para solicitar isenção da taxa, é necessário preencher o requerimento do candidato, disponível no site da inscrição, contendo a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, e uma declaração constante do anexo do edital, no mesmo período destinado às inscrições.



Cargos

O concurso do TCE-PE traz oportunidades distribuídas entre os cargos de Auditor de Controle Externo, sendo 13 vagas para a área de Auditoria de Contas Públicas e uma vaga para a área de Auditoria de Obras Públicas, ambos com remuneração de R$ 18.477,13, além de oito vagas para Analista de Controle Externo – Área: Auditoria de Contas Públicas, com remuneração de R$ 15.841,17. Há também 13 vagas para o cargo de Analista de Gestão – Área: Administração e uma vaga para Analista de Gestão – Área: Julgamento, ambos com remuneração de R$ 11.606,55.

Para se candidatar aos cargos, é necessário ter diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Apenas para o cargo de Auditor de Controle Externo – Área: Auditoria de Obras Públicas, é exigida formação em cursos superiores de Arquitetura ou Engenharia em instituições reconhecidas pelo MEC.



Provas

A banca examinadora do concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As provas objetivas e a prova discursiva têm durações que variam de 3 horas e 30 minutos a 4 horas e 30 minutos, conforme a função desejada. As datas prováveis de aplicação dos testes também são diferentes para cada um dos cargos contemplados no concurso.

Confira, a seguir, o cronograma:

Auditor de Controle Externo – Área: Auditoria de Contas Públicas: 17/09, de manhã.

Auditor de Controle Externo – Área: Auditoria de Obras Públicas: 17/09, de manhã.

Analista de Gestão – Área: Julgamento: 17/09, à tarde.

Analista de Controle Externo – Área: Auditoria de Contas Públicas: 24/09, de manhã.

Analista de Gestão – Área: Administração: 24/09, à tarde.

Do G1