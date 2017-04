Concursos com inscrições abertas reúnem 7,8 mil vagas em todo o país

Pelo menos 107 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (17) e reúnem 7.881 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 24.818,90 no Ministério Público do Paraná e no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Veja abaixo a lista de concursos abertos:

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, Neos candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os órgãos com concursos abertos estão: a Marinha está com um concurso aberto para 64 vagas de nível superior, outro para 36 vagas de nível médio e outro para 146 vagas de nível superior.

Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está selecionando para 1.039 vagas temporárias em cargos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 4 mil.

A Polícia Militar do Piauí tem 480 vagas abertas de nível médio, com salários de até R$ 3,1 mil.

No Tribunal de Justiça de São Paulo são três concursos: um para 206 vagas de nível superior e salários de até R$ 6 mil, outro para 590 vagas de nível médio e salários de até R$ 4,4 mil e o último para 276 vagas de nível superior e salários de até R$ 24 mil.

