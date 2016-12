Concursos com inscrições abertas reúnem 7,9 mil vagas em todo o país

Pelo menos 85 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta terça-feira (27) e reúnem 7.984 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 15.965,05 na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Mato Grosso.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os órgãos com inscrições abertas estão Ministério da Saúde, com 102 vagas e salário de até R$ 5,7 mil, a Polícia Militar de Minas Gerais, com 1.350 vagas e salário de até R$ 3.278,74, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, com 363 vagas e salário de até R$ 2.744,79.

Veja abaixo dicas da colunista do G1, Lia Salgado, para quem quer passar em um concurso público em 2017:

1 – Uma dinâmica equilibrada deve incluir leitura da teoria, resolução de exercícios didáticos com consulta, elaboração de materiais para revisão, revisões e resolução de provas anteriores.

2 – Estude todas as disciplinas do “pacote básico” de forma alternada – uma a cada dia da semana ou uma a cada período do dia, para avançar com todas ao mesmo tempo.

3 – Defina com antecedência o que será estudado a cada dia, para não perder tempo.

4 – Busque um local silencioso, confortável e bem iluminado para estudar.

5 – Faça pausas de 15 minutos a cada hora e meia ou duas de estudo; faça intervalos maiores entre os turnos da manhã e da tarde, e da tarde e da noite (se você estudar durante todo o dia). 6 – O estudo pode ser individual ou em grupo; teste as duas modalidades e faça a sua escolha. 7 – Não se disperse com redes sociais, celular ou outras distrações: respeite a hora de começo e de fim do estudo. 8 – Sublinhar as informações importantes durante a leitura da teoria ajuda a fixar os conteúdos e facilita na hora de preparar o material para revisões. 9 – Fichas-resumo são muito interessantes e podem funcionar melhor do que resumos. 10 – Resolver provas de concursos que já aconteceram é uma providência essencial para a aprovação. Não existe técnica certa ou errada: faça os ajustes e descubra o que funciona para você, observando sempre se o tempo gasto é compatível com o conhecimento adquirido. Do G1