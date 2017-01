Condenado por estupro é preso por suspeita de violentar tia e tentar abusar neto de vítima

A polícia Civil prendeu, nessa terça-feira (03), um homem de 24 anos por suspeita de estuprar a tia, de 50 anos, e de tentar violentar o neto da vítima, de 8 anos, no dia 10 de dezembro do ano passado. O crime ocorreu pouco depois que o homem conquistou o direito a ficar em liberdade condicional. O suspeito já tinha cumprido quatro dos oito anos de condenação por abusar uma menina de 9 anos.

De acordo com o delegado de Gilmar Rodrigues, a tia, compadecida da sua situação, abrigou o suspeito no dia da sua soltura, há dois meses. O crime ocorreu na casa da vítima, em Peixinhos, em Olinda, no Grande Recife.

“Ele não tinha onde ficar e a tia ofereceu ajuda, mas assim que chegou à residência já começou a espancá-la. Ele bateu muito nela, amarrou o pescoço, colocou um pano na boca e a estuprou. Em todo o momento, a ameaçava com uma faca no pescoço”, contou o delegado.

O homem só parou com a chegada da filha e do neto da vítima ao local. Ele teria se assustado ao ouvir o portão da casa abrir. Ao entrar na sala, a filha foi empurrada pelo suspeito. O neto, com medo, saiu correndo em direção ao quintal. Segundo Rodrigues, em vez de fugir, o homem teria corrido atrás do menino na intenção de estuprá-lo.