Conta de água dos pernambucanos vai subir 7,8% a partir de março

A Agência Estadual de Regulação de Pernambuco (Arpe) autorizou, em publicação no Diário Oficial do Estado, o reajuste de 7,88% dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários prestados pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). O aumento será cobrado a partir do dia 20 do próximo mês. Ano passado, a alta foi de 10,69%.

Os clientes da categoria Tarifa Social terão incremento de 5,43%. Para os incrementos, a Arpe considerou variação do IPCA acumulada no período de 1º de fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017, no valor de 5,3%, variação do IGP-M acumulada, no mesmo período, no valor de 6,6% e compensação das bandeiras tarifárias, que operaram no verde e não no vermelho, como projetado pela agência para os últimos 12 meses.

Um fator curioso deste ano, que contribuiu para se chegar ao cálculo de 7,88%, foi o impacto da despesa total referente ao fornecimento de água (20 litros/habitante/dia) exclusivo por carros-pipa à população urbana dos municípios identificados com agravamento de crise hídrica, por 12 meses, e à defasagem dos gastos com carros-pipa de agosto/2015 a julho/2016, no valor de 2,62%. Os clientes da Tarifa Social, no entanto, não foram penalizados.

