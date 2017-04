Coordenação da Lei Seca de Serra Talhada realiza campanha educativa em Araripina

Nos dias 19 e 20 de abril de 2017, a coordenação da Lei Seca sediada em Serra Talhada deu início à uma campanha educativa na cidade de Araripina, foram realizados quatro (4) palestras sendo uma na Escola Estadual Moisés Bom de Oliveira no Distrito Moraes e na Escola Municipal Eduardo de Souza no Centro de Araripina e nas Escolas Estaduais: Vitalino Maria de Jesus e Independência atendendo um público total de 640 pessoas entre alunos e professores.

O Cb PM Danilo conduziu a ação preventiva explanando que o objetivo das atividades junto à comunidade escolar é conscientizar as pessoas para os perigos da direção de veículos automotores por pessoas sob efeito de bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas. A palestra também alerta para a importância do uso de equipamentos de proteção, a exemplo de capacetes, em motocicletas, e cintos de segurança nos automóveis.

Segundo o Capitão Costa Brito – Coordenador da Lei Seca do Sertão: “A ação preventiva tem a finalidade de conscientizar os jovens sobre a importância de estar atento as normas de trânsito respeitando as sinalizações além de informa-los que a lei foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a nossa missão além de fiscalizar é promover a mudança de comportamento. Entendemos que a mudança vem através da educação e fiscalização. Ações como esta serão propagadas por diversas vezes ao longo do ano no Sertão para que as pessoas comecem a se conscientizar””.

As gestoras das respectivas instituições de ensino selecionadas pela Gerência Regional de Educação – GRE, agradeceram o apoio da Operação Lei Seca nessa importante campanha educativa.

Via Nayn Neto