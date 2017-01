Corpo de homem carbonizado é encontrado no açude Cachoeira em Serra Talhada

Por volta 10h30 deste sábado (14), populares localizaram um corpo carbonizado, aparentemente do sexo masculino, dentro de uma construção abandonada (Foto), no açude Cachoeira, na cidade de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, populares informaram à central de operações do 14º BPM, que deslocou o efetivo, e no local constataram a veracidade do fato. Encontraram o corpo, provavelmente de um homem, carbonizado, com perfuração no corpo, provavelmente causada por disparo de arma de fogo. Não foi identificado o nome da vítima.

A Policia Militar isolou o local até a chegada do IC. O corpo será levado para o IML de Caruaru. O caso será investigado pela Policia Civil de Serra Talhada.

Por Ihaby Vinnicius – Portal Nayn Neto