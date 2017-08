Corpo de homem de 112 anos é encontrado com sinais de enforcamento em Pernambuco

Um homem de 112 anos foi encontrado morto nessa quinta-feira (24) no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O corpo foi encontrado em uma área de mata.

De acordo com o Instituto de Medicina Legal (IML), o cadáver foi periciado e foram encontrados sinais de enforcamento. Ainda de acordo com o órgão, a liberação do corpo de Erisberto Francisco de Lima ocorre na manhã da sexta-feira (24).