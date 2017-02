Corpo de jovem é encontrado com marcas de tiros em Salgueiro

O corpo de um jovem de 21 anos foi encontrado nessa sexta-feira (24) nas proximidades da localidade Córrego da Quixabeira, na Zona Rural de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o registro do desaparecimento havia sido feito pela família na noite da última quinta-feira (23) e ele estava desaparecido desde a quarta-feira (22).

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi achado, por volta das 7h30, e apresentava marcas de perfurações causadas por disparos de arma de fogo. Uma pequena quantidade de erva foi encontrada com a vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Petrolina (IML).

Ainda de acordo com PC, o jovem não tinha passagem pela polícia. O crime está sendo investigado. (G1)