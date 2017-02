Corpo de mecânico é encontrado em calçada de casa em Arcoverde, Sertão de PE

O corpo de um mecânico de 39 anos foi encontrado na calçada de uma casa nessa quarta-feira (15) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo.

Ainda segundo a PM, o homem estava ingerindo bebida alcoólica com duas pessoas no local antes do crime ocorrer. A motivação e autoria do assassinato são desconhecidas. Ao lado do corpo foi encontrada uma munição de arma calibre 12, conforme informou a polícia.

O corpo do mecânico foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, e a Delegacia de Polícia Civil local irá investigar o caso. (G1)