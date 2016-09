Corpo do ator Domingos Montagner é velado em São Paulo

O corpo do ator Domingos Montagner é velado na manhã deste sábado (17) em um teatro na Zona Leste de São Paulo. Familiares e amigos participam da despedida ao ator, que morreu afogado na última quinta-feira (15) em Canindé de São Francisco (SE).

O corpo do ator chegou ao teatro por volta das 7h. Na sexta-feira (16), o traslado foi feito de Aracajú para Jundiaí. O velório estava marcado para as 9h, mas começou um pouco antes do horário.

Entre os presentes estão a mulher de Montagner, Luciana Lima e o irmão Francisco Montagner. Os filhos do ator preferiram não ir ao velório.

Vários atores da novela “Velho Chico” também foram ao local, entre eles Dira Paes, Marcos Palmeira, Antonio Fagundes, Marcelo Serrado e Camila Pitanga. No velório, os atores fizeram uma corrente de oração

O evento é aberto apenas para convidados, assim como o enterro, marcado para o final da manhã. (G1)