Corpo do serra-talhadense é sepultado sob aplausos em Petrolina

Durante toda a noite, o corpo de klebyo foi velado na Câmara de Vereadores de Petrolina. Políticos da cidade lamentaram a morte do presidente do PR. O velório seguiu até a metade da manhã deste domingo. Sob aplausos, o corpo foi levado para o Cemitério Campo da Paz, onde foi sepultado.

Bastante abalada com o crime, a esposa de Klebyo não conseguiu comparecer ao sepultamento do marido. A mãe do presidente do PR estava muito emocionada e precisou ser amparada durante a despedida do filho. O caixão de Klebyo foi coberto com a bandeira do Santa Cruz, time do seu coração.