Cresce 450% o número de pessoas que geram a própria energia em Pernambuco

Segundo a concessionária, a maior parte desses sistemas é de energia solar. O índice de utilização dessa fonte renovável chega a 99%. Os clientes residenciais respondem por 61% dos projetos implantados. Estabelecimentos comerciais contam com 77 sistemas e o poder público instalou 16 plantas. Há, ainda, sete projetos industriais e quatro clientes da zona rural. A Celpe também tem um sistema instalado.

A micro ou minigeração de energia, segundo a companhia, não compete com a atividade convencional. A concessionária justifica que não é remunerada pela venda, mas pela disponibilização do serviço aos clientes.

Para implantar um projeto de micro ou minigeração, o consumidor deve fazer a solicitação à empresa. Esses pedidos são analisados e seguem a tramitação de acordo com as condições de acesso estabelecidas pela Resolução Normativa Nº 482/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Os clientes devem apresentar projeto da microgeração em uma loja Celpe ou preencher um formulário por meio do site da concessionária. Essa solicitação será analisada e, em até 15 dias, será emitido um parecer de acesso com validade de 120 dias.

Em seguida, é preciso submeter o projeto a uma vistoria. O cliente deverá solicitar a visita dentro do prazo de validade do parecer de acesso, que é de uma semana. A emissão de relatório da inspeção demora cinco dias. A aprovação do ponto de conexão é feita em até sete dias.