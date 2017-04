Cresce o risco de surto por arboviroses em cidades de Pernambuco

O Índice de Infestação Predial (IIP) do 2º ciclo do LIRAa (Levantamento de índice Rápido do Aedes aegypti) aponta que 79 cidades pernambucanas, com maior concentração no Agreste, estão com risco de surto para arboviroses.

O número é 31,6% maior que o do primeiro ciclo, quando 60 municípios figuravam no ranking de risco. Agora 72 (+20%) estão em situação de alerta. Cumaru, Limoeiro e Tracunhaém não informaram ainda os resultados. Os dados foram divulgados esta quinta-feira (06) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Em Pernambuco, até o dia 1º de abril, foram registrados 2.688 casos suspeitos de dengue em 123 municípios, representando uma redução de 97,1% quando comparado ao mesmo período de 2016.

Em relação à chikungunya, foram notificados 973 casos em 74 municípios, o que corresponde a uma redução de 97,8%. Já o vírus zika teve, até o momento 169 casos notificados, em 38 municípios, caracterizando uma redução de 98,1%.

Do Blog da Folha