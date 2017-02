Criança de 10 anos vai até Batalhão do 14º BPM e denuncia homem que espancava a mãe em Serra Talhada

Durante o expediente administrativo na sede do 14° BPM, uma criança de 10 anos, solicitou apoio da PM bastante nervosa informando que o imputado J. P. P. de P., 34 anos, estaria tentando matar sua mãe. De imediato os PMs se deslocaram até a residência do casal na Rua São Tomé, Tancredo Neves, Serra Talhada-PE, onde o imputado abriu apenas a janela, mas obedeceu a ordem da PM colocando as mãos sobre a cabeça.

Foi forçada a abertura da porta da garagem por onde conseguiram entrar, dentro da residência tinha várias roupas e objetos jogados pelo chão, a mãe da criança não foi encontrada, só alguns instantes depois a criança apresentou sua mãe afirmando que o imputado havia apertado seus braços, já a mãe afirmou que o imputado não a agrediu, mas foi ameaçada por ele.

Diante dos fatos as partes foram encaminhadas a DP para que fossem tomadas as devidas providências.