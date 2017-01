Criança de 2 anos morre após ser imprensada por um caminhão-pipa, no Sertão de Pernambuco

Uma criança de 2 anos morreu nesse sábado (14), em uma casa no Sítio Barrerinho, que fica na cidade de Parnamirim, no Sertão Pernambucano. De acordo com a Polícia Militar, o garoto foi imprensando por um caminhão-pipa contra uma cisterna.

Segundo a polícia, o acidente aconteceu quando o motorista do caminhão dava ré no veículo. Ainda de acordo com o boletim da polícia, o tio da criança informou que ao perceberem o ocorrido, familiares tentaram socorrer imediatamente a criança, mas ela não resistiu e chegou ao hospital sem vida. (G1)