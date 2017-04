Criança de dois anos morre após ser espancada por padrasto, no Sertão de PE

Uma criança de 2 anos de idade morreu na manhã desse sábado (22) após ser espancada pelo padrasto, um militar, de 19 anos. A violência aconteceu por volta das 22h da sexta-feira (21), na Rua Mandacaru, no bairro Areia Branca em Petrolina, Sertão pernambucano, segundo depoimento do padrasto à Polícia Civil.

O homem contou que agrediu a criança após ver que ela tinha defecado próximo à pia da cozinha. Ao questionar o garoto, deu empurrões e chutes nele e ainda o jogou contra a parede. A criança chegou a bater com a cabeça na parede e desmaiou após as agressões.

O autor da violência, ao perceber o demaio, saiu correndo com ele nos braços pedindo ajuda a uma vizinha e disse que o menino tinha caído de bicicleta. O homem e a vizinha levaram a criança para o Hospital Universitário (HU). O padrasto continuou afirmando que a criança tinha caído de bicicleta, mas segundo a polícia, a médica que fez o atendimento, estranhou a história e os hematomas e chamou a polícia. Com a chegada do policial, o homem foi interrogado e confessou as agressões. O autor da violência foi preso em flagrante e está no Batalhão do Exército.