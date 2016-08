Criança de dois meses é encontrada morta em Petrolina, no Sertão de PE

Uma criança de 2 meses foi encontrada morta, nesse sábado (27), em uma casa no bairro Dom Avelar, Zona Leste de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A polícia ainda está esclarecendo como ocorreu e o que causou a morte da criança.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe da menina saiu de casa na noite da sexta-feira (26) e deixou a criança com amigos. Durante a manhã, os colegas que estavam com a menor perceberam que a menina estava morta.

O Instituto de Medicina Legal (IML), a Polícia Civil e o Conselho Tutelar foram acionados. O IML recolheu material da criança e enviou para análise. (G1)