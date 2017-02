Criança é suspeita de matar mulher a pedradas após pedi-la em namoro, no Agreste de PE

Uma agricultora de 40 anos anos foi encontrada morta na última terça-feira (21) na rua Santa Maria em Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ela foi assassinada a pedradas por uma criança de 12 anos. A vítima estava sem roupas e apresentava ferimentos na cabeça.

Segundo a PM, o menino foi apreendido após a mãe dele fazer uma denúncia. Ele chegou em casa com as roupas sujas de sangue e com anel, roupas e colar da vítima, conforme informou a polícia. Em depoimento, o garoto informou que pediu a mulher em namoro, mas ela recusou. A polícia ainda disse que ele negou ter praticado relação sexual com a vítima.

Ele foi apresentado em audiência de custódia ao Ministério Público. O corpo da agricultora foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru e será submetido a exames para averiguar se houve abuso sexual. (G1)