Criminoso envolvido em crime contra PMs na BA é morto no Sertão de PE

O segundo envolvido em um crime contra PMs em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, foi encontrado e morreu em confronto com PMs de Pernambuco e Bahia. A operação para capturar o bandido foi realizada nesse sábado (28), na Ilha de Assunção em Cabrobó, no Sertão pernambucano.

Durante ação policial, Edson Carlos Clementino, de 37 anos, que estava escondido na cidade pernambucana de Cabrobó, atirou contra unidades das polícias baiana e pernambucana. Ele resistiu a prisão e acabou sendo morto. O criminoso já havia sido preso por tráfico de drogas e armas.

Dois homens ainda não identificados, que estavam armados e acompanhavam Edson, também morreram durante a ação policial. Ainda não existem indícios de que eles tenham participado da morte dos PMs na Bahia.

O primeiro criminoso identificado, morto durante confronto, no dia da tentativa do roubo a banco, foi Marcelo Alves de França, 38 anos, natural de Cabrobó.O crime ocorreu no dia 22 de janeiro em Bom Jesus da Lapa e dois PMs morreram com a operação criminosa.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, as investigações continuam até serem identificados todos os envolvidos da organização criminosa. (G1)