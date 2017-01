Criminosos arrombam agência dos Correios, no Sertão de Pernambuco

A agência dos Correios de Sertânia, no Sertão de Pernambuco, foi arrombada na madrugada desse domingo (1º). De acordo com a Polícia Militar, um funcionário do prédio informou que o local apresentava sinais de arrombamento. Ao chegar no local, a PM encontrou cadeados e fios eletrônicos quebrados.

Ainda segundo a PM, os criminosos levaram um revólver, um colete a prova de balas e R$ 6 mil. A polícia não soube informar quantos homens participaram da ação. Nenhum suspeito foi identificado até a publicação desta matéria. (G1)