Criminosos executam jovem dentro do Hospital Regional de Salgueiro, no Sertão de PE

Um jovem de 24 anos foi morto na madrugada dessa quinta-feira (17) dentro do Hospital Regional Inácio de Sá em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), por volta das 03h35, dois homens entraram no leito da unidade, e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava deitada em uma maca. Ele morreu no local.

De acordo com funcionários do hospital, que preferiram não se identificar, os criminosos pularam o muro e foram em direção aos leitos. No quarto, eles pediram para que as pessoas que estavam presentes se afastassem da vítima e efetuaram cerca de cinco disparos.

Segundo a polícia, o jovem havia dado entrada no Hospital Regional na noite de terça-feira (15) depois de ter sido baleado no abdômen, na Rua Joaquim Neto, no Centro de Terra Nova.

A polícia realizou diligências na cidade, mas ninguém foi preso. Um inquérito foi instaurado para investigar a autoria do crime.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Petrolina para serem realizados os procedimentos legais.

Hospital Regional lamenta o caso

Em nota, a direção do Hospital Regional lamentou o ocorrido e disse que a unidade tem três profissionais por plantão para fazer a segurança. De acordo com a nota, assim que aconteceu o crime, as Polícias Civil e Militar foram acionadas. A direção informou que a segurança do hospital está sendo reforçada pela PM e que o hospital está prestando todo o apoio necessário aos familiares da vítima e aos funcionários da unidade.

Segundo as investigações da polícia civil, o homicídio pode estar relacionado ao tráfico de drogas. (G1)