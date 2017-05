Curso para pedreiro de alvenaria tem 60 vagas em Salgueiro

Estão abertas as inscrições para as pessoas interessadas em participar do curso para pedreiro de alvenaria, oferecido em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas.

Para participar é preciso que a pessoa tenha, pelo menos, 18 anos de idade e ensino fundamental incompleto. As inscrições deverão ser feitas no site da SEMPETQ entre os dias 1º e 5 de maio. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão ir até a Sala do Empreendedor, que fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a partir do dia 2 de maio. No local haverá uma pessoa disponível para auxiliar na inscrição.

As matrículas deverão ser feitas nos dias 8 e 9 de maio na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, das 07h30 às 13h30. Mas só poderão realizá-las quem tiver realizado o cadastro no site. As aulas estão previstas para começar no dia 17 de maio.

Para a matrícula é preciso levar a ficha de cadastro preenchida, cópias do RG, do CPF e do comprovante de residência atualizado, além de ter em mãos uma conta de água ou energia do mês de abril\2017, preferencialmente no nome do participante, comprovante de escolaridade, seja o Histórico Escolar ou Declaração de Matrícula, e uma declaração de baixa renda escrita a próprio punho.

De 10 a 12 de maio será realizado o cadastro de reserva. O curso acontecerá à tarde e à noite, com 30 vagas em cada turno. (G1)