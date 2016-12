Custodienses preocupados com a saída da sede do BEPI (CIOSAC) para Serra Talhada

Moradores de Custódia, no Sertão do Moxotó, estão aflitos diante da informação de que a unidade local do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), antiga Companhia Independente de Operações e Sobrevivência na Área da Caatinga (Ciosac) será transferida para Serra Talhada, também no Sertão.

O assunto gerou tanta preocupação entre os moradores que foi criada até uma comissão na Câmara Municipal para discutir a suposta mudança e defender a permanência da unidade policial. O prefeito eleito do município Emmanuel Fernandes também já entrou na luta em defesa da unidade em Custódia.

De Carlos Britto