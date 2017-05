Defesa de Lula entra com reclamação disciplinar contra Moro no CNJ

Os advogados do ex-presidente Lula entraram com uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra o juiz Sérgio Moro, devido a sua negativa de permitir que a defesa filmasse o depoimento prestado por Lula em Curitiba, na última quarta-feira (9).

Segundo a defesa, a proibição viola deveres que a lei impõe ao magistrado, dado que o Código de Processo Civil autoriza o advogado a filmar o processo. As informações são do jornal O Globo.

O magistrado justificou a proibição com o argumento de que a defesa poderia utilizar as imagens “não com finalidades privadas ou com propósitos compatíveis com os admitidos pelo processo, mas com fins político-partidários”.

O CNJ pode abrir um processo disciplinar contra o magistrado caso encontre elementos que indiquem que o juiz tenha cometido irregularidades.

Segundo a Justiça Federal de Curitiba, o juiz não irá se manifestar a respeito do assunto.

Do Diário de Pernambuco