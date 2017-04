Delações da Odebrecht: Eduardo Campos é citado em depoimento sobre propina em obra de presídio

O ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB), morto num acidente de avião em 2014, aparece em delações da empresa Odebrecht que citam políticos incluídos na lista enviada pela Procuradoria-Geral da República ao ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a petição 6.706, o ex-presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) solicitou à empreiteira, em 2012, apoio por parte do grupo para auxiliar na construção do Centro Integrado de Ressocialização, no município pernambucano de Itaquitinga. Na mesma petição, há citação ao prefeito do Recife, Geraldo Julio, do mesmo partido.