Delegado e mais sete pessoas são denunciadas por morte de agente penitenciário, no Sertão de PE

Polícia Civil de Pernambuco confirmou na manhã desta quarta-feira (12) que o delegado Renato Gayão e mais sete pessoas foram denunciadas pela morte do agente penitenciário Charles de Souza Santos, que tinha 41 anos. O fato aconteceu no dia 21 de janeiro de 2017 em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco.

A investigação que culminou com a denúncia contra o delegado foi feita pela 20ª Delegacia Seccional da cidade. O inquérito foi remetido ao Ministério Público, que aceitou a denúncia. De acordo com a Polícia, o delegado permanece no exercício das funções, até ulterior deliberação.

O caso O agente penitenciário morreu após ser atingido pela arma que estava na cintura dele. De acordo com a Polícia Militar, ele estava na fila do banheiro em um encontro de motoqueiros quando foi espancado. Durante a agressão, a arma disparou, conforme a PM (Veja o vídeo abaixo).

O agente foi atingido por um tiro na perna. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães, em Serra Talhada, e transferido para o Hospital São Vicente, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 24 de janeiro. A PM informou que ele participava do 16º Encontro de Motociclistas, que era realizado na sede da AABB.

Após as imagens serem reveladas, o delegado Renato Gayão foi identificado. Ele foi ouvido e de acordo com o delegado Germano Souza Lima, confirmou que estava no bar quando ouviu a confusão.

“Ele foi até lá e quando chegou [ao local da agressão] viu a vítima sangrando e perto dela estava uma mulher. Ele falou ainda que acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros”, afirmou Germano. Renato Gayão informou à Polícia Civil que não conseguiu identificar os agressores. (G1)