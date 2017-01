Delegado identificado em vídeo com agressão a agente é ouvido no Sertão de PE

O delegado Renato Gayão, identificado no vídeo em que um agente penitenciário sofre uma agressão que resultou em morte, foi ouvido na tarde dessa quarta-feira (25) em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o delegado Germano Souza Lima, Gayão disse que estava no bar quando ouviu a confusão.

“Ele foi até lá e quando chegou [ao local da agressão] viu a vítima sangrando e perto dela estava uma mulher. Ele falou ainda que acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros”, afirmou Germano. Renato Gayão informou à Polícia Civil que não conseguiu identificar os agressores, conforme Souza Lima.

Delegado identificado

A Polícia Civil de Pernambuco já conseguiu identificar os envolvidos na agressão que resultou na morte de um agente penitenciário, de 41 anos. De acordo com Joselito Amaral, diretor de Polícia Metropolitana, entre as pessoas identificadas nas imagens está o delegado de Arcoverde, no Agreste, Renato Gaião.

“As imagens são claras. Ele [delegado Renato Gaião] aparece nas imagens e, de acordo com o artigo 29 do código penal, todos responderão na medida de sua participação, de acordo com a culpabilidade”, diz Joselito Amaral, que apontou também que o delegado não nega que estava no local com o grupo.

Agora, a polícia trabalha com a individualização da conduta de cada um dos envolvidos. “O que motivou foi uma discussão minutos antes, por um motivo insignificante, que não vem ao caso. Não estamos tratando apenas de uma agressão e sim de um homicídio”, adianta o diretor.

Entenda o Caso

Um agente penitenciário, de 41 anos, morreu após ser atingido pela arma que estava na cintura dele. De acordo com a Polícia Militar, ele estava na fila do banheiro em um encontro de motoqueiros em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, quando foi espancado. Durante a agressão, a arma disparou, conforme a PM. Caso aconteceu no sábado (21). (G1)