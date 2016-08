Demonstrando intimidade com moradores do bairro, Victor Oliveira volta a caminhar no Borborema

Na noite desta quinta-feira (25), o candidato da ‘ Frente Popular de serra Talhada’, Victor Oliveira (PR), juntamente com seu vice, Marquinhos Dantas (SD), o vereador Dedinha Inácio e outras lideranças políticas. voltam ao bairro do Borborema, para mais um porta a porta.

Surpreendendo, Victor jogou por terra a ‘pecha’ que tentam lhe imputar de ‘forasteiro’, por ter vivido a maior parte da sua vida em São Paulo para onde foi ainda criança com os país. O candidato do PR demonstrou ‘intimidade’ com o bairro e com seus moradores e num breve discurso proferido, se referiu a alguns moradores pelo nome e contou inclusive ‘causos’ compartilhados com alguns.

Com um “alô Serra Talhada“, que já se transformou na sua marca a cada início de discurso, ele disse que gosta de voltar ao bairro e disse que “agora temos a chance real de mudar o futuro de Serra Talhada pra melhor (..) com todo este time que está do meu lado eu tenho certeza que Serra Talhada vai voltar a andar...”, discursou.

Do Caderno 1