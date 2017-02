Dentista morre após ter cabeça esmagada por carreta na BR-232 em Serra Talhada

Um homem identificado como Deocleciano Lima Júnior, 35 anos, conhecido como “Dr. Júnior”, teve o crânio esmagado, após perder o controle da sua motocicleta na tarde deste sábado (11) na BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, a vítima foi ultrapassar uma carreta nas proximidades do Conjunto Residencial Vanete Almeida e um cachorro saiu de dentro do mato. Ele freou sua moto e perdeu o controle vindo a cair na rodovia, e a carreta passou por cima do seu crânio, matando-o na hora.

Ainda de acordo com informações, Júnior era dentista e natural de Santa Cruz da Baixa Verde.