Deputado anuncia conquista de R$ 1 milhão para reforma de Praça histórica no centro de Serra Talhada

Na bancada do jornalístico Serra FM Notícias, nessa sexta-feira (23), o deputado federal natural de Floresta-PE, Kaio Maniçoba do PMDB anunciou ter conseguido junto ao Ministério do Turismo, recursos para reforma da Praça Sérgio Magalhães, no centro comercial de Serra Talhada-PE. O equipamento tem sido alvo de críticas constantes, por não ter recebido intervenção em melhorias a mais de 15 anos; e com a garantia de Maniçoba o centro de lazer deverá ganhar nova cara logo nos primeiros meses de 2017.

“A gente tem trazido ações importantes aqui pra Serra Talhada, eu consegui semana passada que nós trouxéssemos aqui pra Serra Talhada, uma obra no valor de R$ 1 milhão, através do Ministério do Turismo que não é emenda. Então, provavelmente, em abril ou maio se tudo correr direitinho, já licita essa obra, que a Praça da Matriz que é o sonho do povo de Serra Talhada”, anunciou reforçando:

“Através do prefeito Luciano Duque, a gente conseguiu a verba para que seja feita a Praça […]. É um sonho antigo da população essa Praça, e nós conseguimos esse recurso. Tão logo liguei pra o prefeito, e ele muito rápido, pois o que ajuda muito isso é o corpo técnico de cada município, e Serra Talhada dispõe disso. Poucos municípios tem sido votado, poucos têm o Cauc, como se fosse o CPF limpo das prefeituras pra receber estes recursos, e Serra Talhada mostra que pode receber estes recursos”, destacou o deputado federal.

De Júnior Campos