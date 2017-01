Desemprego atinge 12 milhões de pessoas e média de 2016 fecha em 11,5%

A taxa de desocupação atingiu 12% no último trimestre de 2016, segundo dados atualizados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta terça-feira (31). A taxa representa 12,3 milhões de pessoas, um crescimento de 2,7% em relação ao período de julho a setembro de 2016.

Em comparação com o último trimestre de 2015, o aumento no desemprego representou um aumento de 36%, cerca de 3,3 milhões de pessoas. Com esse resultado, o ano de 2016 fechou com uma média de 11,5% na taxa de desocupação, ante 8,5% de 2015.

População ocupada cresce, mas ainda é menor que em 2015

O número de pessoas ocupadas no último trimestre de 2016 teve alta de 0,5% em relação ao anterior. Ainda assim, número é 2,1% menor que a de 2015.

No setor privado, cerca de 34 milhões de pessoas trabalhavam com carteira assinada. O número ficou estável no trimestre mas teve queda de 1,4 milhão de pessoas em relação ao resto do ano.

