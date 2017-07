Desemprego fica em 13,0% em junho e atinge 13,5 milhões, diz IBGE

O desemprego ficou em 13,0% no trimestre encerrado em junho, segundo dados divulgados nessa sexta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ), por meio da pesquisa Pnad Contínua. No período, o Brasil tinha 13,5 milhões de desempregados.

No Twitter, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a geração de empregos deve ganhar força no segundo semestre.

“Dados do IBGE mostram que desemprego recuou pelo terceiro mês seguido em junho, efeito da política econômica sobre o mercado de trabalho. A criação de novas vagas de trabalho deve se intensificar ao longo do segundo semestre, com a retomada da atividade econômica e confiança. Dados mostram ainda melhora nos salários em relação a junho de 2016. Os ganhos acima da inflação trazem expansão da renda das famílias. Essa dinâmica ajudará a retomada do consumo das famílias, do investimento e de novas contratações por parte das empresas”, escreveu.