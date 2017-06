Desperdício de água em Serra Talhada já dura duas semanas no bairro Bom Jesus

Os moradores do bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, reclamam do desperdício de água na rua 09 nas proximidades da nova escola do referido bairro, que acontece desde a semana passada. Um cano estourou, e até o momento a Compesa ainda não apareceu no local.

Segundo a moradora Socorro Magalhães, a Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento) já foi notificada sobre o caso. ” Vários moradores foram na Compesa, e a mesma se prontificou de encaminhar técnicos até o local para consertar o problema, e até hoje o cano continua estourado, ou seja, continua o desperdício d’água na localidade”. Disse Socorro ao Jornal Desafio Online.

Os moradores estão aguardando um posicionamento da Compesa, já que a mesma se prontificou de resolver o referido problema.

Confira abaixo no vídeo, o desperdício d’água.

Imagens e vídeo enviando pelos moradores ao JD Online.