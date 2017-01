Detento comete suicídio na cadeia pública de Serra Talhada

O detento da cadeia pública da cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, identificado como Carlos Augustinho, cometeu suicídio por enforcamento, no início da noite desta quinta-feira (05).

Segundo informações, o detento havia sido transferido da cidade de Petrolina-PE, onde se encontrava preso e respondia pelo crime de estupro. Devido ao crime que respondia, o mesmo se foi isolado numa cela. O efetivo encontrou o detento por volta das 18h00, já sem vida, no banheiro da cela, com um pedaço de fio de energia amarrada ao pescoço, pendurado nas grades da janela.

Os policiais de serviço isolaram o local e aguardaram a chegada do diretor daquele estabelecimento prisional, bem como do Polícia Civil. O corpo de Carlos Augustinho será levado ao IML de Caruaru.

Via Nayn Neto