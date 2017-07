Detento monitorado por tornozeleira eletrônica é preso assaltando no centro de Serra Talhada

No final da tarde dessa sexta-feira (28), por volta das 17h00, um homem foi preso, por tentar assaltar um estudante, na Rua Deputado Afrânio Godoy, no centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, um suspeito, identificado como “Weverton”, 24 anos, usando uma faca peixeira, abordou o estudante e anunciou o assalto, exigindo o celular da vítima. Um transeunte pediu socorro e o suspeito correu, sendo detido por policiais militares da Guarda Patrimonial. O efetivo do 14ºBPM foi acionado e ao abordar o suspeito, verificou-se que o mesmo é detento, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Foi dado voz de prisão e suspeito foi conduzido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para adoção das providências cabíveis.

De Nayn Neto