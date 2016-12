Detran divulga calendário de pagamento do licenciamento 2017

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) alerta os condutores de veículos registrados no Estado sobre a importância de realizar o pagamento do licenciamento 2017, que consta do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), taxas de bombeiros e licenciamento e seguro obrigatório (DPVAT), além das possíveis multas vencidas até a data do prazo limite do calendário, seguindo o final da placa.

A impressão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) 2017 só acontece após a quitação desses valores, que deve ser feita dentro do vencimento, para evitar o atraso ou não envio do documento para o endereço cadastrado, caso o proprietário opte por essa modalidade. A circulação sem o porte desse documento acarreta remoção do veículo para depósito, pagamento de multa no valor de R$ 293,47, além das taxas para a liberação do mesmo.

Os boletos de pagamento seguem para o endereço dos proprietários pelos Correios ou poderão ser retirados pelo site do Detran-PE. Quem fizer o pagamento do IPVA em cota única terá desconto de 7% sobre o valor desse imposto. Quanto à entrega, são duas formas de recebimento, sendo uma via Correios, para quem optar por pagar a taxa de postagem de R$ 16,87, e a outra por meio de agendamento de atendimento para emissão do CRLV no site do Detran, onde é possível escolher o posto de atendimento.

O motorista que optar por pagar a taxa de postagem poderá ainda rastrear o envio do CRLV 2017, depois de sua devida emissão, pelo site do órgão. Para isso, é necessário digitar a placa do veículo na seção “Consultar Placa”, localizada na parte superior esquerda da página principal e depois clicar no botão “Detalhamento de débito” e lá na opção de rastreamento do CRLV.

Da Folha de Pernambuco