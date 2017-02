Detran-PE informa que serviços estão sendo prestados, apesar da greve dos servidores

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) informou, no início da tarde dessa sexta-feira (17), que serviços estão sendo prestados aos clientes, apesar da greve dos servidores, deflagrada na segunda-feira (13). Segundo a diretora de atendimento do órgão, Dirce Melo, motoristas podem contar com entrega de documentos, captura de imagens, além de obter informações. Atividades ocorrem nas lojas dos shoppings centers e na sede, na Zona Oeste do Recife.

Segundo o Detran-PE, também estão disponíveis a realização de exames teóricos e práticos já agendados. Nas Circunscrições Regionais de Trânsito do interior (Ciretrans), os serviços funcionam parcialmente.

Um dia depois da determinação de volta ao trabalho, o Sindicato dos Servidores do Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) informou que vai à Justiça, na tarde desta sexta-, para contestar a decisão do Judiciário. A categoria está em greve por tempo indeterminado desde segunda e suspendeu o atendimento na sede, na Zona Oeste do Recife, nas lojas dos shoppings centers e nas circunscrições do interior (Ciretrans).

De acordo com Fernando Coelho, um dos diretores do sindicato, no fim da tarde desta sexta, os advogados vão até o Tribunal de Justiça para justificar os motivos da paralisação. “O governo diz que estamos querendo aumento, mas, na verdade, cobramos a regularização do plano de saúde, que deveria ter ocorrido no ano passado”, observou.

O sindicato também informou que vai enfrentar a punição imposta pelo Tribunal de Justiça. A decisão de exigir a retomada imediata dos trabalhos no Detran-PE foi tomada pelo Judiciário na quinta-feira (16). O desembargador Eduardo Augusto de Paurá Peres estabeleceu uma multa diária de R$ 30 mil, em caso de descumprimento da decisão.

No texto, o desembargador baseou sua decisão pela Lei nº 7.783/89. Ele mencionou que o Detran-PE deveria ter sido notificado quanto a greve com uma antecedência mínima de 48 horas. Entretanto, a notificação só teria acontecido no dia em que o movimento paradista foi iniciado. A ação foi realizada em cumprimento a um pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE-PE). (G1)