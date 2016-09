Dez quilos de maconha são achados perto de muro de penitenciária em PE

Agentes penitenciários de Pernambuco apreenderam 10 quilos de maconha, na noite da última terça-feira (13), na Penitenciária Agroindustrial São João, em Itamaracá, no Grande Recife. A droga foi encontrada perto da muralha de segurança da unidade. O entorpecente, avaliado em R$ 15 mil, seria arremessado por cima do muro do presídio onde estão detentos do regime semiaberto.

A droga estava com um homem, flagrado se aproximando da muralha. Os agentes Tentaram encontrá-lo, mas o suspeito entrou em área de mata fechada. A maconha foi levada para a delegacia da cidade.

De janeiro a junho de 2016, a Secretaria de Ressocialização do estado (Seres) retirou dos presídios quase 70 quilos de drogas. Só maconha foram 63 quilos. Também encontrou com os detentos mais de 400 litros de bebidas industriais e mais de mil litros de cachaça artesanal. Em 2015, foram recolhidos 166 quilos de maconha, oito quilos de crack e quase 10 mil litros de bebidas, além de 4.375 celulares.

Além disso, os agentes recolheram mais de 1.200 celulares no primeiro semestre deste ano. Também localizaram 28 armas de fogo, entre janeiro e setembro, número maior do que o de apreensões de revólveres e pistolas de 2105. Naquele ano inteiro, foram encontrados 21 armamentos. (G1)