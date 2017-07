DHPP prende um dos homicidas mais procurados de Pernambuco

O Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) apresentam na manhã desta quinta-feira, a prisão de um dos homicidas mais procurado de Pernambuco. José Roberto de Farias, mais conhecido como Madeira, faz parte de um grupo acusado da prática de tráfico e homicídio no Vasco da Gama, liderado por Marcos Galo. De acordo com a polícia, Madeira participou do assassinato de Luciano Pereira da Silva, de 38 anos, conhecido como Lúcio da Bomba, o Lúcio Bomba, líder de um grupo rival, em março deste ano e estava desde então.

Junto com José Roberto foram presos outros dois homens e apreendidos drogas, dinheiro e balanças de precisão. A entrevista coletiva acontece esta manhã na sede do DHPP, no bairro do Cordeiro, no Recife.

Outro caso – Na mesma ocasião, será apresentada a prisão de Ramon Rodrigues Chaves de Nascimento, 27 anos, acusado de homicídio e tráfico de drogas. De acordo com a polícia, Ramon faz parte do grupo denominado Demônios da Ilha (D.I.), que tem atuação em Santo Amaro, Chié e Ilha de Joaneiro.

Ele estava foragido da Penitenciária Agroindustrial São João (PAISJ), desde janeiro deste ano. Segundo a Polícia Civil, o acusado é de alta periculosidade e vinha sendo investigado e acusado por diversos processos de crimes contra a vida na vara do Juri da Capital. A polícia informou ainda que ele chegou a afirmar que é autor de um homicídio praticado na Ilha de Itamaracá, em março deste ano.

Na ocasião do cumprimento do mandando de prisão foram encontrados com o suspeito uma pistola calibre 380, dois carregadores, 101 munições de calibres 38 e 380, 130g de cocaína, duas balanças de precisão, sacos para embalar drogas, duas tesouras, três balaclavas e três celulares. Além desse material, a polícia ainda apreendeu com ele R$ 2.400 mil, em notas trocadas, e cadernos com a contabilidade do tráfico. Ramón foi autuado em flagrante delito por tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e por posse irregular de arma de fogo e munição.

Do Diário de Pernambuco