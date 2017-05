Dia D da campanha de vacinação contra gripe em Pernambuco acontece neste sábado (13)

Este sábado (13) é o Dia D da campanha de vacinação contra a gripe em Pernambuco. Até essa quinta-feira (11), apenas 27,3% do público-alvo (637.742 mil pessoas) haviam sido imunizadas. Mais de 1,6 milhão de pernambucanos ainda precisam ser imunizados com a dose que protege contra as influenzas A (H1N1), A (H3N2) e B. Existem cerca de 5 mil pontos de vacinação no Estado, entre unidades de saúde e postos volantes. Em todos os municípios, os postos de saúde estarão abertos para atender os pernambucanos que estão inclusos nos grupos prioritários.

Os grupos prioritários são formados por idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, professores dos ensinos básico e superior de escolas públicas e privadas e profissionais de saúde. Vale ressaltar que quem tomou no ano passado e continua dentro dos grupos prioritários também deve ser imunizado. A campanha segue até o dia 26 deste mês.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Pernambuco registrou, até 22 de abril, 537 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), com 42 confirmações para influenza A(H3N2) e 4 para influenza B. Em relação aos óbitos, houve 1 para influenza A(H3N2) neste ano. Já em 2016, foram 439 casos de SRAG, com 56 confirmações para influenza A(H1N1) e 2 para influenza B. Foram registradas 15 mortes para influenza A(H1N1), além de mais um óbito por influenza A não subtipada no ano passado.

A doença

Em doenças agudas febris moderadas ou graves, recomenda-se adiar a vacinação até a resolução do quadro. As pessoas com história de alergia a ovo, que apresentem apenas urticária após a exposição, podem receber a vacina da influenza mediante adoção de medidas de segurança. A vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores bem como a qualquer componente da vacina ou alergia comprovada grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados.

Do NE10