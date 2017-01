Diego Souza é convocado por Tite para amistoso contra a Colômbia

Depois de 16 anos, o Sport volta a ter um jogador convocado para a seleção brasileira. Na manhã desta quinta-feira (19), o técnico Tite anunciou a lista de convocados para o amistoso contra a Colômbia, no próximo dia 25 de janeiro. Entre os nomes, o de Diego Souza.

A esperada convocação do jogador aconteceu. Diego foi chamado como um dos quatro atacantes para o confronto contra a Colômbia. Rithely, outro que foi especulado com um dos possíveis convocados, não apareceu na lista.

A última vez em que um atleta do Leão foi chamado para vestir a Amarelinha foi em 2001, com Leomar.

Diego também tem seu retorno à seleção. Em 2011, o jogador foi chamado por Mano Menezes para o Superclássico das Américas, contra a Argentina.

Todos os atletas chamados por Tite jogam no Brasil. Vale lembrar que o jogo contra a Colômbia acontecerá no Engenhão, no Rio de Janeiro, e toda a renda da partida será revertida para os familiares dos jogadores da Chapecoense que morreram na tragédia do vôo da LaMia, no fim do ano passado.

Confira a lista de convocados:

Goleiros

Alex Muralha – Flamengo

Danilo Fernandes – Internacional

Weverton – Atlético/PR

Zagueiros

Geromel – Grêmio

Luan Garcia – Vasco

Rodrigo Caio – São Paulo

Vitor Hugo – Palmeiras

Laterais

Fagner – Corinthians

Marcos Rocha – Atlético/MG

Fábio Santos – Atlético/MG

Jorge – Flamengo

Meias

Henrique – Cruzeiro

Walace – Grêmio

Gustavo Scarpa – Fluminense

Lucas Lima – Santos

Willian Arão – Flamengo

Rodriguinho – Corinthians

Diego – Flamengo

Camilo – Botafogo

Atacantes

Diego Souza – Sport

Dudu – Palmeiras

Luan – Grêmio

Robinho – Atlético/MG

Da Folha de Pernambuco