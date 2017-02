Divulgadas as atrações do carnaval de Salgueiro, no Sertão de PE

Foi divulgada na noite desta quarta-feira (15), as atrações do carnaval de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Entre os dias 24 e 28 de fevereiro, mais de 20 atrações farão apresentações em polos montados pela cidade. Entre as principais atrações está a dupla Maiara e Maraisa e os cantores Geraldinho Lins e Gabriel Diniz. Confira a programação completa.

Sexta-feira (24)

19h – Concurso das Virgens

21h – Gabriel Diniz / Participação de Jairoca de Tróia.

Sábado (25)

17h – Percurso ACS – Palco – Banda Swinga Brasil

18h – Abertura Carnaval das Crianças – Banda Barca Maluka

20h Tarcísio Black – Trio

20h Orquestra Cultura Pernambucana

22h Maestro Forró

00h Tayrone

Domingo (26)

17h – Bicharada Mestre Jaime – Bloco da Terceira Idade

18h – Mini-Percurso da Folia – Trio Peixinho e Banda Marana

19h Orquestra Frevo Bronzeado

20h Alan Cleber – Trio

21h Simplicidade

23h Geraldinho Lins

Polo Umãs

20h – Jairoca

22h – Marcilio Kynô

Segunda-feira (27)

18h- Percurso ACS – Palco – Banda D Tribus

20h – Banda Marana (Intervalos Palco)

20h – Jairoca de Tróia – Trio

23h – Carla Visi – Palco

Polo Conceição das Crioulas

18h – Banda Exóticos

20h – Swinga Brasil

22h- Tarcísio Black

Terça-feira (28)

18h Mini Percurso da Folia – Trio Peixinho e Banda Marana

19:30h Taciano Santos

20:30 Gilmelândia – Trio

23:30h Encerramento do Carnaval com Maiara e Maraisa



