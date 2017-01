Divulgadas as vagas de emprego para o Sertão de PE, há uma vaga para Salgueiro

Foram divulgadas nessa quarta-feira (04), as vagas de emprego disponíveis para as cidades de Petrolina, Araripina, Ouricuri e Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. As oportunidades são disponibilizadas pela Agência do Trabalho de Pernambuco e atualizadas semanalmente no Jornal Desafio Online. As vagas estão sujeitas a alterações ao decorrer do dia.

Maiores informações (87) 3871-8467. Confira as especificidades dos cargos abaixo.

Petrolina.

Atendimento ao público: 07h às 13h

Contato: (87) 3866.6540

Vagas Função Escolaridade Experiência Observação 01 Auxiliar administrativo Ensino médio completo 6 meses n CTPS Vaga exclusiva para PCD 01 Eletricista Ensino médio completo 6 meses n CTPS Vaga exclusiva para PCD 01 Jardineiro Ensino médio completo 6 meses CTPS 01 Leiturista Ensino médio completo 6 meses n CTPS Vaga exclusiva para PCD 01 Mecânico de manutenção de bombas Ensino médio completo 6 meses n CTPS 01 Serralheiro de alumínio Ensino médio completo 6 meses CTPS 01 Trabalhador da cultura da uva 3 meses CTPS Vaga exclusiva para PCD 01 Técnico agrícola Ensino médio completo 6 meses CTPS 01 Técnico de refrigeração Ensino médio completo 6 meses CTPS

Salgueiro

Atendimento ao público: 07h às 13h

Contato: (87) 3871.8467

Vagas Função Escolaridade Experiência Observação 01 Mecânico Não informado Experiência na CTPS

Araripina

Horário ao público: 07h às 13h

Contato: (87) 3873-8381

Vagas Função Escolaridade Experi~encia Observação 01 Cabeleleiro 3 meses de experiência Ensino médio incomplerto 01 Maquiador 3 meses de experiência Ensino médio incomplerto 01 Manicure 3 meses de experiência Ensino médio incomplerto 01 Encarregado de obras 3 meses de experiência Ensino médio incomplerto 01 Auxiliar Administrativo 3 meses de experiência Ensino médio complerto Conhecimento em informática. Preferência por estudantes de direito. 01 Vendedor Atacadista 6 meses de experiência Ensino médio completo Experiência no ramo atacadista ou alimentício. Possuir CNH e transporte próprio. 01 Auxiliar Administrativo Não informado Não informado * Vagas para Ouricuri / Vaga exclusiva para PCD.