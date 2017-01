Doença desconhecida causa morte de gado no Agreste de PE e preocupa criadores

Uma doença desconhecida tem causado a morte de bois, vacas e bezerros no município de Ibirajuba, no Agreste de Pernambuco. O fato tem deixado os criadores de animais da região preocupados, já que a causa do enfraquecimento do gado ainda é desconhecida.

Há aproximadamente uma semana, os animais de André Simplício, por exemplo, começaram a ficar fracos e pouco tempo depois já estavam mortos.

“Está acontecendo uma doença aí… que de um dia para o outro o gado está morrendo. A gente tentou vacinar”, disse emocionado.

O produtor rural sofre com a morte do gado e fica ainda mais preocupado porque investiu R$ 25 mil para ampliar a produção de leite. O criador viu esta produção reduzir quase pela metade desde que os animais começaram a adoecer. De acordo com André, antes eram produzidos 280 litros de leite por dia – agora são 110.

Os criadores estão buscando possíveis respostas que justifiquem o que está causando a doença no gado. Como nenhum veterinário foi realizar exames, os donos dos animais levaram um bezerro com os sintomas da doença desconhecida para ser avaliado na Universidade Federal Rural de Pernambuco em Garanhuns, também no Agreste.

Até a publicação desta matéria, não foram informados os resultados dos exames que devem ser feitos na instituição de ensino. (G1)