Dois blocos animam o carnaval em Triunfo, no Sertão de Pernambuco

Os blocos ‘Mamãe eu quero’ e ‘Teleteco da Folia’ vão animar o carnaval em Triunfo, no Sertão de Pernambuco. O bloco ‘Mamãe eu quero’ vai desfilar no sábado (25), a partir das 15h. Na terça-feira (28) desfila o ‘Teleteco da Folia’ a partir das 10h. Ambos irão sair da Estação do Teleférico. A entrada é gratuita.

De acordo com a assessoria, o bloco ‘Mamãe eu quero’ é destinado ao público infantojuvenil e contará com os shows da Orquestra de Frevo Isaías Lima e da Banda Reviver. O ‘Teleteco Folia’ é para adultos e crianças. O bloco será animado pela Orquestra de Frevo, Caretas de Triunfo e a Serpente do Açude. (G1)