Dois homens são assassinados a tiros, no Sertão de Pernambuco

Duas pessoas foram assassinadas na noite dessa quarta-feira (2) na cidade de Trindade, no Sertão de Pernambuco. Os crimes aconteceram nos bairros São Geraldo e São Pedro. Os homens, de 21 e 27 anos, foram mortos a tiro. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia informou que segue em busca dos assassinos.

O primeiro crime aconteceu no bairro São Geraldo. Segundo a polícia, bandidos em uma motocicleta dispararam várias vezes contra o homem de 21 anos, que foi atingido no tórax e braço. Familiares da vítima informaram aos policiais que ele chegou a entrar em casa, para se proteger, mas acabou morrendo no local. Ainda segundo a família, o homem era usuário de drogas.